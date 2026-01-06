العالم اليوم - رسميا.. تشلسي يعلن تعيين مدير فني جديد

انتم الان تتابعون خبر رسميا.. تشلسي يعلن تعيين مدير فني جديد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 6 يناير 2026 02:15 مساءً - أعلن نادي تشلسي الإنجليزي لكرة القدم، تعيين ليام روسينيور مديرا فنيا جديدا بعقد يمتد حتى 2032.

وكشف روسينيو (41 عاما) في وقت سابق من، الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي وداعي لفريق ستراسبورغ الفرنسي إنه "اتفق شفهيا" على أن يحل محل إنزو ماريسكا في ستامفورد بريدج.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" أنه تم إتمام الصفقة سريعا، حيث يعود المدير الفني إلى كرة القدم الإنجليزية بعد فترات سابقة قاد فيها ديربي وهال.

وقال روسينيور على الموقع الإلكتروني الرسمي للنادي: "أشعر بتواضع كبير وفخر شديد لتعييني مدربا لفريق تشلسي لكرة القدم".

وأضاف: "هذا ناد يتمتع بروح فريدة وتاريخ عريق في الفوز بالألقاب. مهمتي هي الحفاظ على هذه الهوية وبناء فريق يعكس هذه القيم في كل مباراة نخوضها، بينما نستمر في تحقيق الألقاب".

وأكد: "أن يسند لي هذا الدور فإنه يعني لي الكثير، وأود أن أشكر كل من ساهم في هذه الفرصة ومنحني الثقة لأداء هذه المهمة. سأبذل كل ما في وسعي لتحقيق النجاح الذي يستحقه هذا النادي".

وأصبح روسينيور رابع مدرب دائم لتشلسي منذ امتلاك شركة "بلوكو" للنادي في 2022، كما تملك الشركة أيضا نادي ستراسبورغ.

وتحرك تشلسي سريعا منذ انفصاله عن ماريسكا، الذي رحل بشكل مفاجئ بعد تدهور علاقته مع الإدارة في يوم رأس السنة.

وكان مسؤولو النادي غير سعداء بعد أن تحدث مع مسؤولي مانشستر سيتي في إمكانية خلافة جوسيب غواردويلا بنهاية الموسم، ومحاولة استغلال هذا الأمر كورقة ضغط في المفاوضات الخاصة بتجديد عقده.

كما كانت هناك أيضا خلافات بشأن مدى صلاحياته لتجاهل نصائح الجهاز الطبي عند إعادة اللاعبين إلى الفريق بعد التعافي من الإصابات.

وقام تشلسي بتجميع مجموعة كبيرة من اللاعبين الشباب ذوي الخبرة المحدودة في المستوى الأعلى، ويتوقع أن يقوم المدرب الجديد بالاستفادة الجيدة منهم، وهو أمر بدا أن ماريسكا كان غالبا غير راض عنه عندما أدت عملية التدوير إلى زعزعة استقرار الفريق.

وحقق روسينيور النجاح مع فريق شاب مشابه في ستراسبورغ، حيث قاد الفريق لاحتلال المركز السابع في الدوري الفرنسي في الموسم الماضي، وقاده للأدوار الاقصائية في دوري المؤتمر الأوروبي.

وقال روسينيور في مؤتمره الصحفي مع ستراسبورغ: "هناك لحظات معينة في حياتك، حيث تكون مضطرا لاتخاذ قرار لا يمكنك رفضه".

وأضاف: "ستراسبورغ بالنسبة لي هو نادي سأحبه طوال حياتي. لكن هذه فرصة لا يمكنني رفضها لعدة أسباب".

وأكد: "أريد التوضيح، أنا هنا (في المؤتمر الصحفي)، لأنني أهتم بهذا النادي واعتقد أنه كان لابد من الإجابة على أسئلتكم شخصيا قبل أن أتوجه للمرحلة التالية في مسيرتي".

وأوضح: "الحقيقة هي أن ستراسبورغ ليس في نفس مستوى تشلسي. هناك بعض الأندية لا يمكنك رفضها. أتمنى أن تتمكن الجماهير من رؤية هذا".

ويتوقع أن ينضم إلى تشلسي أيضا طاقم العمل المساعد لروسينور، وهم خليفة سيسيه، وبن وارنر، وجوستين ووكر.