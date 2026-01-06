روسيا تحصي خسائر أوكرانيا

روسيا تحصي خسائر أوكرانياأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن قواتها تمكنت خلال الـ24 ساعة الماضية، من القضاء على 1240 جنديا أوكرانيا وإسقاط 360 طائرة مسيرة أوكرانية.

وذكرت الوزارة في بيان، أن قواتها حسنت مواقعها التكتيكية واتخذت مواقع أكثر فائدة على محاور عدة من محاور منطقة العملية العسكرية الخاصة، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر جسيمة في العتاد والجنود.

وأضافت، أن الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، استهدفت المؤسسات الصناعية العسكرية الأوكرانية، ومصانع الإنتاج ومستودعات تخزين الطائرات المسيرة، وكذلك نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية في 152 منطقة.

يذكر أن روسيا قد أعلنت على مدى الأسابيع الأخيرة تقدم قواتها في عدد من جبهات القتال وسيطرتها على العديد من المناطق الجديدة شرقي أوكرانيا تزامنا مع تواصل محادثات السلام التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى وقف الحرب المستعرة بين كييف وموسكو منذ فبراير 2022.