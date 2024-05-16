انت الأن تتابع خبر فتح حاجز الجلمة العسكري .. الجمعة والسبت والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن محافظ جنين كمال أبو الرب، الخميس، أن الارتباط الفلسطيني أُبلغ بشكل رسمي بفتح حاجز الجلمة العسكري شمال شرق جنين أمام فلسطينيي الـ48 يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.



وقال أبو الرب، خلال لقاء مع صحفيين في مكتبه، أن الحاجز العسكري سيتم فتحه أمام أهلنا من داخل أراضي عام الـ1948 يومي الجمعة والسبت، ابتداء من الجمعة، بحيث سيكون الدخول يوم الجمعة من الساعة السابعة صباحا حتى الواحدة ظهرا، والسبت من السابعة صباحا حتى الخامسة والنصف مساء.



وأضاف أنه تم التنسيق مع الغرفة التجارية والجهات ذات الاختصاص في المحافظة من أجل استقبال أهلنا من داخل الـ48 وتوفير كل ما يلزمهم .



بدوره، قال رئيس غرفة تجارة جنين عمار أبو بكر، إن الغرفة التجارية قامت بتجهيز وتوفير كل ما يلزم لأهلنا من داخل الـ48، بعد أن أعادت تأهيل وتعبيد عدد من الشوارع التي دمرها الاحتلال بالتعاون مع المحافظة وتجار جنين.



يذكر أن قوات الاحتلال أغلقت حاجز الجلمة منذ بدء العدوان على شعبنا في السابع من تشرين الأول (اكتوبر) الماضي .