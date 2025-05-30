الرياض - كتبت رنا صلاح - في واقعة أثارت ضجة واسعة في الأوساط الإعلامية والسياسية الإسرائيلية، رفع الصحافي الإسرائيلي شاي غولدن، مذيع القناة 13، "شبشبًا" على الهواء مباشرة أثناء حديثه عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، موجّهًا له انتقادًا لاذعًا على خلفية إخفاقات الحكومة في التعامل مع هجوم 7 أكتوبر.

مذيع إسرائيلي يرفع "شبشبًا" بوجه نتنياهو على الهواء .. فيديو

وقال غولدن في مداخلته: "كيف فشلت في الانتصار على من يحاربون وهم يلبسون الشباشب؟ أين المشكلة؟ المشكلة هي أنت"، في إشارة ساخرة إلى تصريح سابق لنتنياهو قلّل فيه من شأن مقاتلي حماس، قائلاً إنهم دخلوا إسرائيل "ينتعلون الشباشب".

الردود لم تتأخر، حيث أكد القائد السابق للفيلق الشمالي نعوم تيبون أن مقاتلي حماس كانوا مجهزين بأسلحة ثقيلة وسترات واقية. بينما نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن ضابط قوله: "من كان يرتدي الشباشب فعلاً هم قادتنا".

الواقعة تحولت إلى مادة خصبة للسخرية على منصات التواصل الاجتماعي، وكتب أحد المعلقين: "لولا الدعم الغربي، لكان مرتدو الشباشب يسيطرون على تل أبيب الآن".

وكان نتنياهو قد ألقى خطابًا وُصف بأنه "استعراضي ومليء بالمغالطات"، وتضمن تلميحات بتواطؤ محتمل في أحداث "طوفان الأقصى"، ما أثار مزيدًا من الجدل في الشارع الإسرائيلي.