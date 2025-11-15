الرياض - كتبت رنا صلاح - أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله بانضمام السعودية "قريبًا جدًا" إلى اتفاقيات أبراهام التي تتضمن التطبيع مع إسرائيل، مشيرًا إلى أنه سيناقش هذا الملف خلال لقائه المرتقب مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في العاصمة واشنطن الأسبوع المقبل.

ترامب يأمل بانضمام السعودية قريبًا إلى اتفاقيات أبراهام

وقال ترامب، في تصريحات صحفية الجمعة أثناء توجهه إلى منتجعه بولاية فلوريدا، إنه ينتظر "بفارغ الصبر" لقاء ولي العهد السعودي، لافتًا إلى رغبة المملكة في شراء مقاتلات إف-35 ومزيد من الطائرات الحربية، موضحًا أنه يدرس هذا الطلب حاليًا.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من الرياض بشأن تصريحات ترامب، إلا أن السعودية أكدت في مناسبات سابقة أن أي اتفاق مع إسرائيل مرهون بقبولها قيام دولة فلسطينية وإطلاق مسار سياسي جدي يقود إلى الدولة المستقلة.

ومن المقرر أن يبدأ ولي العهد السعودي زيارة رسمية إلى واشنطن في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، حيث يبحث مع ترامب في البيت الأبيض العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.

يُذكر أن إسرائيل وقّعت في 15 سبتمبر/ أيلول 2020 اتفاقيات لتطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين، أطلق عليها البيت الأبيض آنذاك اسم "اتفاقيات أبراهام"، فيما وصفتها إدارة الرئيس جو بايدن لاحقًا بـ"اتفاقيات التطبيع".