الرياض - كتبت رنا صلاح - شنّ الجيش الإسرائيلي، السبت، حملة اقتحامات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن اعتقال 15 فلسطينيا بعد دهم منازل وتفتيشها وتحطيم محتويات بعضها، وفق مصادر محلية وإعلام فلسطيني رسمي.

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينياً خلال اقتحامات بالضفة

وفي مخيم عسكر القديم شرق نابلس، اعتقلت القوات الإسرائيلية ثلاثة شبان هم: فجر بهنجاوي، محمد جلال أبو سالم، ومحمد سلامة، عقب اقتحام المخيم ومداهمة منازلهم.

وفي قرية مادما جنوب نابلس، اعتقلت القوات بسام وجيه قط، وقسام محمد زيادة، وأحمد عامر نصار، بعد اقتحام البلدة.

كما اعتقلت في بلدة بيت فوريك شرق نابلس الشاب محمود حسين نصر الله حنني، بعد مداهمة منزل عائلته.

وفي مدينة قلقيلية شمال الضفة، اعتقلت القوات ستة شبان بينهم شقيقان، بعد اقتحام حي كفر سابا، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وفي بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، اعتقلت القوات نديم البرغوثي ومصطفى زهران، عقب اقتحام البلدة وإطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وتأتي هذه الاعتقالات في سياق حملة أوسع، حيث تشير تقارير فلسطينية إلى أن الجيش الإسرائيلي والمستوطنين قتلوا منذ أكتوبر 2023 أكثر من 1072 فلسطينيا وأصابوا نحو 10 آلاف، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألف فلسطيني بينهم 1600 طفل.

كما دخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، بعد حرب خلفت أكثر من 69 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف جريح، ودمارًا هائلًا طال 90% من البنى التحتية المدنية بخسائر أولية تقدر بنحو 70 مليار دولار.