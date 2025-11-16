الرياض - كتبت رنا صلاح - ال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس مجلس الأمن القومي الأوكراني إن كييف تعمل على استئناف تبادل الأسرى مع روسيا، على أمل إطلاق سراح 1200 أوكراني.

كييف: نسعى لتبادل 1200 أسير مع روسيا

وذكر زيلينسكي في مقطع فيديو نشر على تطبيق تيليغرام الأحد "نتطلع لاستئناف عمليات التبادل.. خصصنا الآن العديد من الاجتماعات والمفاوضات والمكالمات لهذا الغرض".



وقال رئيس مجلس الأمن رستم أوميروف السبت إنه أجرى مشاورات في تركيا والإمارات، بدعم من شركاء كييف، بشأن استئناف عمليات التبادل.



وأضاف في بيان على تيليجرام "نتيجة لهذه المفاوضات، اتفق الطرفان على العودة إلى اتفاقات إسطنبول.. يتعلق الأمر بالإفراج عن 1200 أوكراني".



ولم يصدر أي تعليق بعد من موسكو على تصريحات أوكرانيا.



واتفاقات إسطنبول هي تفاهمات لتبادل الأسرى جرى التوصل إليها بوساطة تركية في عام 2022، وتحدد قواعد لعمليات تبادل كبيرة ومنسقة بين روسيا وأوكرانيا.



ومنذ ذلك الحين، تبادلت الدولتان آلاف الأسرى، رغم أن عمليات التبادل كانت متقطعة وتعطلت كثيرا بسبب التصعيد على الخطوط الأمامية في الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا منذ فبراير شباط 2022.



وقال أوميروف إن المشاورات ستجري في المستقبل القريب لتحديد التفاصيل الإجرائية والتنظيمية للعملية.



وأوضح "نعمل دون كلل حتى يتمكن الأوكرانيون الذين سيعودون من الأسر من الاحتفال برأس السنة الجديدة وعيد الميلاد في ديارهم، على مائدة العائلة ومع أحبائهم".