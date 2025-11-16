الرياض - كتبت رنا صلاح - شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن موقف تل أبيب الرافض لإقامة الدولة الفلسطينية على أي أرض "لم يتغير"، مؤكداً أن المناطق التي لا تزال تحت سيطرة حركة حماس في قطاع غزة سيتم نزع سلاحها.

نتنياهو يجدد رفض إقامة الدولة الفلسطينية قبل تصويت غزة

ويأتي تصريح نتنياهو قبل التصويت المرتقب في مجلس الأمن غداً الاثنين بشأن اتفاق غزة، الذي يتضمن أحد بنوده إمكانية إقامة دولة فلسطينية في المستقبل.

وكانت تصريحات مشابهة صدرت مؤخراً عن وزير الخارجية جدعون ساعر ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، في تأكيد على الموقف الإسرائيلي الموحد تجاه هذا الملف.