أكدت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن الحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة يمثل شرطاً أساسياً لبناء سلام مستدام، مشددة على أن الأولوية الإنسانية العاجلة تتمثل في توسيع نطاق المساعدات وضمان المساءلة عن الجرائم المرتكبة.

كالاس: وقف النار في غزة أساس سلام مستدام

وفي تصريحات صحفية قبيل اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين، أوضحت كالاس أن قرار مجلس الأمن الأخير بشأن غزة يمهّد لخطة طويلة الأمد تحدد الأطراف المشاركة والموارد اللازمة، مؤكدة أن العدالة للفلسطينيين الأبرياء جزء لا يتجزأ من أي سلام عادل ودائم.



وكشفت أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تدريب 3,000 شرطي فلسطيني لتأمين الحدود ودعم مسار حلّ الدولتين، عبر تعديل ولايات بعثتيه القائمتين: بعثة رفح (EUBAM Rafah) وبعثة الشرطة الفلسطينية (EUPOL COPPS)، بما يضمن أن يقود الفلسطينيون العمليات الأمنية داخل دولتهم المستقبلية.



وشددت كالاس على أن هذا المسار يتطلب موارد إضافية من الدول الأعضاء وإرسال مزيد من الخبراء، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي لا ينحرف عن مبدأ العدالة، وأن حفظ الأمن يجب أن يترافق مع محاسبة المسؤولين عن الجرائم.



كما تطرقت إلى ملفات أخرى، بينها فرض عقوبات جديدة على أطراف سودانية لزيادة الضغط على من يرتكبون الفظائع، إضافة إلى مناقشة "الأسطول" الروسي المستخدم للالتفاف على العقوبات، مشيرة إلى أن إنهاء الحرب في أوكرانيا لا يمكن أن يتم بقرار منفرد من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بل يتطلب موافقة الأوكرانيين والأوروبيين، مؤكدة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قادر على إنهاء الحرب فوراً إذا أوقف قصف المدنيين.