الرياض - كتبت رنا صلاح - اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، حيث أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية أن نحو 246 مستوطناً دخلوا المسجد على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوساً تلمودية في ساحاته.

246 مستوطناً يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

وفي الضفة الغربية، أصيب أربعة فلسطينيين بينهم طفل برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة نابلس، إذ داهمت قوات الاحتلال أحياء عدة منذ ساعات الفجر، وحطمت أبواب محال تجارية مقابل المستشفى الوطني، واقتحمت البلدة القديمة مطلقة الرصاص الحي وقنابل الصوت.



كما شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في محافظة الخليل، شملت اقتحام منازل الفلسطينيين والتحقيق الميداني مع عشرات الشبان والاعتداء على عائلاتهم، وفق ما أعلن نادي الأسير الفلسطيني.



وفي القدس، هدمت قوات الاحتلال ثلاث منشآت زراعية وسكنية شرق المدينة، فيما أشارت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إلى أن الاحتلال نفذ خلال شهر تشرين الأول الماضي 25 عملية هدم طالت 28 منشأة، بينها 17 منزلاً و11 منشأة زراعية، إضافة إلى إخطارات بهدم 30 منشأة أخرى.