الرياض - كتبت رنا صلاح - شدد الاتحاد الأوروبي، الخميس، على أن إشراكه وكييف ضروري لإنجاح أي خطة سلام مع روسيا، وذلك بعد كشف أوكرانيا تلقيها مقترحاً أميركياً جديداً لإنهاء الحرب يتضمن التنازل عن أراض وخفض عديد الجيش.

الاتحاد الأوروبي: إشراك كييف ضروري لإنجاح أي خطة سلام

جاء الموقف الأوروبي خلال اجتماع وزراء الخارجية في بروكسل، حيث أكدت مسؤولة السياسة الخارجية كايا كالاس أن السلام لا يمكن أن يتحقق إلا بمشاركة الأوروبيين والأوكرانيين، فيما اعتبر وزير الخارجية الفرنسي أن "السلام لا يعني الاستسلام"، مشدداً على رفض الأوكرانيين لأي تنازلات.



وفي السياق، ارتفعت حصيلة الضربات الروسية على غرب أوكرانيا إلى 26 قتيلاً وأكثر من 90 جريحاً، بينما سلّمت موسكو كييف ألف جثمان قالت إنها لجنود أوكرانيين قُتلوا في المعارك، لترتفع حصيلة الجثامين المسلّمة منذ مطلع العام إلى أكثر من 15 ألفاً.



وأكد وزير الخارجية الألماني أن أي مفاوضات حول وقف إطلاق النار يجب أن تتم مع أوكرانيا وبمشاركة أوروبا، فيما شدد نظيره البولندي على ضرورة الحد من قدرة روسيا على إلحاق الضرر، لا تقييد قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها.



وفي تيرنوبل، قُتل ثلاثة أطفال ضمن ضحايا القصف الروسي الذي استهدف مناطق غربية عادة ما تكون بمنأى عن جبهات القتال، حيث أطلق الجيش الروسي عشرة صواريخ كروز وأكثر من 470 طائرة مسيّرة خلال ليلة واحدة، أسقطت الدفاعات الأوكرانية معظمها.



الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أكد أن هذه الضربات تُظهر أن الضغط على روسيا "غير كاف"، فيما وصف وزير خارجيته خطط السلام الروسية بأنها "استسلام مقنّع". وأعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن صدمته من الغارة الجوية، بينما أدان المستشار الألماني "التكثيف الهائل" للضربات، معتبراً أنها "حرب إرهاب ضد المدنيين".