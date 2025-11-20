الرياض - كتبت رنا صلاح - أفرزت قرعة الملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم 2026 لكرة القدم، التي سُحبت الخميس في مقر الاتحاد الدولي (الفيفا) بمدينة زيوريخ، مواجهة مرتقبة لمنتخب العراق أمام الفائز من مباراة بوليفيا وسورينام في نهائي المسار الثاني.

قرعة الملحق العالمي تضع العراق أمام اختبار حاسم نحو المونديال

وفي المسار الآخر، تلتقي جمهورية الكونغو الديمقراطية مع الفائز من مواجهة جامايكا وكاليدونيا الجديدة، حيث يقام الملحق بين 23 و31 آذار المقبل في المكسيك، ويتأهل الفائزان من المسارين إلى النهائيات التي ستقام للمرة الأولى بمشاركة 48 منتخباً في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وكان العراق قد بلغ الملحق بعد تفوقه على الإمارات 3-2 بمجموع مباراتي الدور الخامس من التصفيات الآسيوية، محتلاً وصافة المجموعة الثانية خلف السعودية بفارق الأهداف. وبحسب نظام الملحق، يتأهل المنتخبان الأعلى تصنيفاً مباشرة إلى النهائي، وهما العراق (المركز 58 عالمياً) والكونغو الديمقراطية (المركز 56)، فيما تخوض المنتخبات الأربعة الأخرى نصف النهائي.

ويأمل العراق في تحقيق التأهل للمرة الثانية في تاريخه بعد مشاركته الوحيدة في مونديال 1986 بالمكسيك، حين خرج من الدور الأول بخسارات أمام الباراغواي وبلجيكا والمكسيك. أما الكونغو الديمقراطية فتسعى للعودة إلى المونديال بعد مشاركتها الوحيدة عام 1974 تحت اسم "زائير".

وتدخل بوليفيا الملحق بخبرة ثلاث مشاركات سابقة آخرها عام 1994، فيما تبحث سورينام عن أول ظهور عالمي في تاريخها، بينما تطمح جامايكا لتكرار مشاركتها الوحيدة عام 1998، أما كاليدونيا الجديدة فهي الأقل تصنيفاً بين المنتخبات (149 عالمياً).