الرياض - كتبت رنا صلاح - أعربت وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، عن قلقها البالغ إزاء تكثيف الهجمات الإسرائيلية في جنوب لبنان، داعية في الوقت ذاته الجيش الإسرائيلي إلى احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

فرنسا: قلق بالغ من تكثيف الهجمات الإسرائيلية بجنوب لبنان

وقال المتحدث باسم الخارجية إن باريس تندد بالهجمات التي تستهدف المدنيين في الجنوب، مؤكداً أن الموقف الفرنسي يقوم على احترام وقف إطلاق النار المبرم في 27 أيلول/سبتمبر 2024.

وكان الجيش الإسرائيلي قد كثف غاراته الجوية على جنوب لبنان الأربعاء، ما أسفر عن مقتل شخص على الأقل، في إطار حملة شبه يومية يقول إنها تهدف إلى منع عودة حزب الله إلى النشاط في المنطقة الحدودية.

وأضاف المتحدث أن فرنسا تتابع التطورات في هضبة الجولان بقلق بالغ، مشدداً على ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي واحترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها.