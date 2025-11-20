الرياض - كتبت رنا صلاح - قال تقرير أممي اليوم الخميس، إن 417 مليون طفل حول العالم يعيشون في فقر، ومحرومون من الحصول على التغذية والمياه.

اليونيسف: 417 مليون طفل فقراء في العالم

وحذر التقرير الصادر عن صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بمناسبة اليوم العالمي للطفل، من أن مزيدًا من الأطفال معرضون لخطر الوقوع في براثن الفقر، حيث تهدد تخفيضات التمويل العالمي والصراعات وتغير المناخ إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية للصحة والرفاه.

وأفاد التقرير، بأن واحدًا من كل خمسة أطفال في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، يعانون من حرمان شديد في مجالين حيويين حاسمين لصحتهم ونموهم ورفاههم، مضيفًا أن المجالات التي شملها التقرير هي التعليم، والصحة، والسكن، والتغذية، والصرف الصحي، والمياه.

وحدد التقرير مجموعة من الإجراءات للقضاء على فقر الأطفال بما فيها جعله أولوية وطنية، ودمج احتياجات الأطفال في السياسات والميزانيات الاقتصادية، وتوفير برامج الحماية الاجتماعية، بما في ذلك الدعم النقدي للأسر، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات العامة الأساسية، وتعزيز العمل اللائق للآباء ومقدمي الرعاية لتعزيز أمنهم الاقتصادي.

يذكر، أن التقرير اعتمد على بيانات من أكثر من 130 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل لتقييم مدى انتشار الفقر متعدد الأبعاد.