الرياض - كتبت رنا صلاح - رحبت قوى سياسية ومدنية سودانية، الخميس، بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن بدء التحرك لإنهاء الحرب في السودان وإحلال السلام، معتبرة أنها خطوة يمكن أن تضفي زخماً على جهود الرباعية الدولية (أمريكا، السعودية، مصر، الإمارات).

قوى سودانية ترحب بتحرك ترامب لإنهاء الحرب وإحلال السلام

وكان ترامب قد أعلن عبر منصته "تروث سوشال" أن بلاده ستعمل مع شركاء إقليميين لوضع حد "للفظائع وتحقيق الاستقرار" في السودان، بالتنسيق مع السعودية والإمارات ومصر.



وأشاد "التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة" برئاسة عبد الله حمدوك بالموقف الأمريكي، مؤكداً أنه قد يدفع نحو هدنة إنسانية عاجلة توقف استهداف المدنيين وتتيح وصول الإغاثة. كما اعتبر حزب الأمة القومي تدخل ترامب خطوة إيجابية تعزز المساعي الدولية لإنهاء معاناة الشعب السوداني، مثمناً جهود ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ودول الرباعية.



ورحب التجمع الاتحادي بالتصريحات، مؤكداً أنها تمثل دعماً كبيراً للجهود الدولية، فيما وصف حزب المؤتمر السوداني الموقف الأمريكي بأنه خطوة إيجابية لتكثيف الاهتمام الدولي بملف السودان.



كما أعلن مبارك الفاضل، رئيس تحالف التراضي الوطني، عبر منصة "إكس"، ترحيبه بتحرك ترامب، موجهاً الشكر للقيادة السعودية على موقفها القوي مع السودان. وفي السياق، ثمنت الحركة الإسلامية السودانية جهود ولي العهد السعودي، واعتبرت أنه يتخذ موقف القائد المسؤول في الدفاع عن الشعب السوداني.



ورحب قياديون آخرون، بينهم إبراهيم الميرغني من تحالف السودان التأسيسي، ومستشار قوات الدعم السريع الباشا طبيق، بالتصريحات، معتبرين أنها تعكس التزاماً أمريكياً بإنهاء الصراع الذي أدى إلى نزوح ولجوء ملايين السودانيين.



كما رحب مجلس السيادة الانتقالي بجهود السعودية والولايات المتحدة لإحلال "السلام العادل والمنصف"، وذلك بعد إعلان ترامب في منتدى الاستثمار الأمريكي–السعودي بواشنطن أنه سيبدأ العمل على حل الأزمة السودانية بطلب من ولي العهد السعودي.



وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الحرب منذ أبريل/نيسان 2023 بين الجيش و"الدعم السريع"، والتي خلفت عشرات الآلاف من القتلى ونحو 13 مليون نازح، فيما ترعى الرياض وواشنطن منذ مايو/أيار 2023 محادثات بين الطرفين أسفرت عن اتفاقات متكررة لحماية المدنيين وهدن إنسانية، لكنها شهدت خروقات واسعة.