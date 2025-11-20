الرياض - كتبت رنا صلاح - وافق مجلس الاتحاد الأوروبي، الخميس، على ميثاق البحر الأبيض المتوسط، في خطوة تتزامن مع الاحتفال بالذكرى الثلاثين لإعلان برشلونة الذي أسّس لشراكة واسعة بين الاتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط.

الاتحاد الأوروبي يقر ميثاق البحر المتوسط لتعزيز الشراكة الإقليمية

الميثاق، الذي قدّمته المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي في 16 تشرين الأول 2025، يؤكد المكانة الاستراتيجية لمنطقة البحر الأبيض المتوسط بالنسبة للاتحاد، ويهدف إلى تعزيز العلاقات مع دول الجنوب من خلال خلق فضاء متوسطي مشترك وتعميق التعاون عبر ثلاثة محاور رئيسية: الناس والابتكار، الاقتصادات الأقوى والأكثر استدامة، والأمن والجاهزية وإدارة الهجرة.

وشدد المجلس على أهمية بناء جسور بين الشعوب والدول لتعزيز التفاهم المتبادل وتوليد فرص للنمو والتنمية المستدامة، مشيراً إلى الإمكانات الكبيرة لزيادة التكامل الاقتصادي وتعزيز التجارة والاستثمارات، وتنويع الاقتصادات وسلاسل القيمة، وتطوير الاقتصاد الأزرق والتعاون في الطاقة، إضافة إلى تحسين الربط بين الاتحاد الأوروبي وشركائه الجنوبيين. ويهدف ذلك، بحسب البيان، إلى توفير فرص عمل وتعزيز الاستقرار والصمود الاقتصادي لمعالجة أوجه عدم المساواة الاجتماعية.

كما أكد المجلس أن مواجهة تحديات المناخ وتدهور البيئة وشحّ المياه تبقى أولوية مشتركة، خصوصاً عبر تنفيذ اتفاقية برشلونة، إلى جانب التركيز على التعليم وتشغيل الشباب وحماية التراث الثقافي والتعامل مع التحديات الديموغرافية في المنطقة.

ويتضمن الميثاق دعماً لتعزيز التعاون في مجالات السلام والأمن والدفاع، بما في ذلك منع النزاعات والوساطة ومكافحة الجريمة المنظمة وضمان أمن وسلامة البحار. كما يشجع على تعزيز قدرات شركاء المتوسط وتسهيل التبادل بين الأقاليم.

ودعا المجلس إلى العمل بشكل مشترك مع دول جنوب المتوسط لتعزيز حقوق الإنسان والحكم الرشيد والديمقراطية وسيادة القانون والحريات الأساسية.

وفي ملف الهجرة، شدد المجلس على نهج مشترك وشامل يشمل كل مستويات الحكومة ومسار الهجرة كاملاً، ويرتكز على الحقوق، بهدف الحد من الهجرة غير النظامية وحماية المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين في أوضاع هشّة، إضافة إلى ضمان سياسة فعّالة للإعادة والقبول.

وأكّد المجلس أهمية التواصل الاستراتيجي لتعزيز الوعي والفهم العام للالتزام السياسي الذي يحمله ميثاق البحر الأبيض المتوسط.