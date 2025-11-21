الرياض - كتبت رنا صلاح - واصل الدولار الأميركي، الجمعة، تسجيل مكاسب قوية ليحقق أفضل أداء أسبوعي له منذ أكثر من شهر، مدعوماً بتراجع توقعات المستثمرين بشأن خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل.

الدولار يحقق أفضل أداء أسبوعي منذ أكثر من شهر

وفي المقابل، تراجع الين الياباني إلى مستويات قريبة من أدنى مستوى له منذ عشرة أشهر عند 157.90 ين للدولار، قبل أن يجد بعض الدعم مع تدخل المسؤولين اليابانيين، ليستقر عند 157.12 ين، لكنه يبقى متجهاً لخسارة أسبوعية تقارب 1.6%.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة أمام سلة من العملات، إلى 100.07 مسجلاً مكاسب أسبوعية تفوق 0.8%. كما تراجع الين أمام اليورو إلى 181.33، فيما ارتفع الجنيه الإسترليني إلى 205.71 ين، وهو أعلى مستوى له منذ 16 شهراً.

أما اليورو فقد ارتفع إلى 1.1542 دولار لكنه يتجه لخسارة أسبوعية بنسبة 0.7%، بينما ارتفع الجنيه الإسترليني إلى 1.3096 دولار مع توقع خسارة أسبوعية بنسبة 0.8% وسط ترقب ميزانية بريطانيا القادمة.

وفي أسواق العملات الأخرى، سجل الدولار الأسترالي 0.6453 دولار مرتفعاً 0.2%، والدولار النيوزيلندي 0.5602 دولار مرتفعاً 0.36%، رغم توقع خسائر أسبوعية تتجاوز 1% لكليهما.

وفي سوق العملات الرقمية، هبطت بيتكوين إلى أدنى مستوى لها منذ سبعة أشهر عند 85,350 دولار، فيما تراجعت إيثيريوم بأكثر من 2% إلى أدنى مستوى لها منذ أربعة أشهر عند 2,777 دولار.