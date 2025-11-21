الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت الوكالة الاتحادية الروسية للنقل الجوي، اليوم الجمعة، عن فرض قيود مؤقتة على حركة الطيران في مطار فولغوغراد الدولي وعدد من مطارات جنوب البلاد، للحفاظ على سلامة رحلات الطيران والركاب.

روسيا تفرض قيوداً مؤقتة على الطيران في مطارات الجنوب



وأوضحت الوكالة في بيان صحفي أن هذه التدابير تأتي نتيجة متغيرات فنية وأمنية في المجال الجوي للمنطقة، مؤكدة أن الفرق المختصة تعمل على معالجة الأسباب وإعادة الحركة الجوية إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، مع استمرار الالتزام بجميع معايير السلامة المعتمدة.