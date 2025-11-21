الرياض - كتبت رنا صلاح - أكدت وزيرة الدولة لشؤون التنمية في الخارجية البريطانية جيني تشابمان، الجمعة، ضرورة احترام وقف إطلاق النار في غزة وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية، إلى جانب تطبيق خطة السلام المطروحة، مشددة على أن بلادها تعمل بجميع السبل لتحقيق هذه الأهداف.

بريطانيا تؤكد دعم وقف إطلاق النار وزيادة المساعدات لغزة

وجاءت تصريحات تشابمان في منشور عقب مشاركتها في اجتماع مجموعة المانحين لفلسطين الذي انعقد في بروكسل، بمشاركة شركاء دوليين والسلطة الفلسطينية، حيث شددت على أهمية تعزيز الجهود الدولية لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في القطاع.