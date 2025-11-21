الرياض - كتبت رنا صلاح -أصيب أربعة أطفال فلسطينيين، الجمعة، بجروح متفاوتة جراء إلقاء طائرة مسيّرة إسرائيلية قنبلة باتجاههم في منطقة السلاطين ببلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

إصابة أربعة أطفال بقصف مسيّرة إسرائيلية شمال قطاع غزة

وقالت مصادر طبية إن الأطفال نُقلوا إلى مستشفى الشفاء الطبي غرب مدينة غزة لتلقي العلاج، في وقت تتواصل فيه الانتهاكات رغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.



وبحسب الإحصاءات، بلغت حصيلة الضحايا منذ بدء وقف إطلاق النار 312 شهيداً و760 مصاباً، إضافة إلى انتشال 572 جثماناً من تحت الأنقاض.



