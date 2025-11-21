الرياض - كتبت رنا صلاح - أدانت الرئاسة الفلسطينية، الجمعة، بأشد العبارات الاعتداءات التي نفذها المستوطنون في مدن نابلس ورام الله وبيت لحم والخليل وقراها، ووصفتها بأنها "اعتداءات إرهابية" تستهدف المواطنين العزل وممتلكاتهم، وتشكل تصعيداً خطيراً في الضفة الغربية.

الرئاسة الفلسطينية تدين اعتداءات المستوطنين وتحمل الاحتلال المسؤولية

وحذرت الرئاسة من خطورة هذه الأعمال التي تقوض الأمن والاستقرار، محملة حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن التداعيات الناجمة عنها، ومؤكدة ضرورة إجبار الاحتلال على وقفها بشكل فوري.

كما طالبت الإدارة الأميركية بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف توفير الحماية للمستوطنين، داعية إلى إلزام قوات الاحتلال بالالتزام بالقانون الدولي ووقف اعتداءاتهم على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية بشكل نهائي.