الرياض - كتبت رنا صلاح - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، إن الخطة التي اقترحتها الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا يمكن أن "تشكّل أساسا لتسوية نهائية" للنزاع، متوعدا بالسيطرة على مزيد من الأراضي إذا رفضت كييف المقترح.

بوتين يعتبر الخطة الأميركية أساساً لتسوية أوكرانيا

وأضاف بوتين خلال اجتماع حكومي بثت وقائعه القنوات الروسية، أن الخطة الأميركية "يمكن أن تشكّل أساسا لتسوية سلمية نهائية، لكن هذه الخطة لا تُناقش معنا بشكل ملموس".

وفي وقت سابق، عبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن اعتقاده بأن الخميس المقبل هو الموعد النهائي المناسب لأوكرانيا لقبول مقترح السلام الذي تدعمه الولايات المتحدة لإنهاء الحرب مع روسيا.

وقال ترامب في مقابلة إذاعية: "لدى مواعيد نهائية كثيرة، ولكن إذا سارت الأمور على ما يرام، فمن الطبيعي تمديدها. لكننا نعتقد بأن يوم الخميس هو الوقت المناسب".