الرياض - كتبت رنا صلاح - اجتمع قادة مجموعة العشرين في جنوب إفريقيا، السبت، سعياً للتوصل إلى اتفاق بشأن مسودة إعلان أُعدّت دون مشاركة الولايات المتحدة، في خطوة وصفها مسؤول في البيت الأبيض بأنها "مخزية".

قادة مجموعة العشرين يجتمعون بجنوب إفريقيا وسط غياب أميركي

وتضمنت المسودة إشارات إلى قضايا المناخ رغم اعتراضات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أعلن مقاطعة القمة، مبرراً ذلك بادعاءات فقدت مصداقيتها بأن حكومة جنوب إفريقيا "تضطهد الأقلية البيضاء". كما رفض جدول أعمال القمة الذي يركز على التضامن الدولي، دعم الدول النامية في مواجهة الكوارث المناخية، والانتقال إلى الطاقة النظيفة.

وتتعلق ثلاثة من أصل أربعة بنود رئيسية في جدول أعمال القمة بقضايا المناخ: الاستعداد للكوارث، تمويل التحول إلى الطاقة الخضراء، وضمان استفادة المنتجين من المعادن النادرة، فيما يركز البند الرابع على نظام أكثر إنصافاً للاقتراض للدول الفقيرة.

ورغم أن المقاطعة الأميركية أثرت على خطط الرئيس الجنوب إفريقي سيريل رامابوسا لتعزيز الدبلوماسية متعددة الأطراف، يرى محللون أن غياب واشنطن قد يمنح بقية الأعضاء فرصة لتبني جدول أعمال القمة وإحراز تقدم في إعلان جوهري.

ومن المقرر أن تستضيف الولايات المتحدة قمة مجموعة العشرين المقبلة عام 2026، لكن رامابوسا أشار إلى أنه سيسلم الرئاسة الدورية إلى "مقعد فارغ"، بعد رفض بلاده عرض البيت الأبيض إرسال القائم بالأعمال الأميركي لتسلم الرئاسة.