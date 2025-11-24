الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، الاثنين، إقالة عدد من كبار الضباط بعد تحقيقات داخلية خلصت إلى وجود إخفاقات في منع هجوم السابع من تشرين الأول 2023، الذي شكّل صدمة أمنية وعسكرية لإسرائيل.

إسرائيل تقيل كبار الضباط بعد فشل توقع هجوم 7 أكتوبر

وقال زامير إن القرارات جاءت نتيجة "فشل الجيش في حماية المدنيين"، مؤكداً أن المسؤولية تقع على عاتق القيادات العليا.

وشملت القرارات إقالة أو معاقبة كل من:

رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية أهارون حليفا.

قائد المنطقة الجنوبية يارون فنلكمن.

رئيس شعبة العمليات أودي باسيوق.

ويأتي هذا القرار في إطار مراجعة شاملة لأداء المؤسسة العسكرية الإسرائيلية خلال الهجوم، الذي كشف ثغرات كبيرة في منظومة الاستخبارات والجاهزية الميدانية.