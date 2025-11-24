الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت الحكومة الماليزية، الاثنين، فرض حظر على تسجيل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ممن هم دون سن 16 عاماً ابتداءً من العام المقبل 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية الأطفال والمراهقين على الإنترنت.

ماليزيا تحظر تسجيل من هم دون 16 عاماً على وسائل التواصل

وقال وزير الاتصالات الماليزي إن منصات التواصل ستكون ملزمة بالتحقق من أعمار المستخدمين عبر نظام "eKYC" (التحقق الإلكتروني من الهوية)، متوقعاً أن يكون جميع مزودي الخدمات جاهزين لتطبيق النظام مع بداية العام المقبل.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة ستتشاور مع المنصات والجمهور لوضع آلية لمراقبة الامتثال وضمان تطبيق القرار بشكل فعال، مؤكداً أن الهدف هو تقليل المخاطر المرتبطة باستخدام وسائل التواصل من قبل الفئات العمرية الصغيرة.