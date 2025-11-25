الرياض - كتبت رنا صلاح - اقتحم عشرات المستوطنين اليهود صباح اليوم الثلاثاء باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة في بيان لها بأن عشرات المستوطنين المتزمتين اقتحموا الأقصى، ونظموا جولات مشبوهة في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في المنطقة الشرقية منه.

وفرضت شرطة الاحتلال قيودًا وتضييقات على دخول الفلسطينيين للمسجد الاقصى ، واحتجزت هوياتهم عند بواباته الخارجية المختلفة.