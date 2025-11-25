الرياض - كتبت رنا صلاح - حذّرت بلدية غزة من خطر غرق شوارع وأحياء واسعة خلال المنخفض الجوي الحالي، نتيجة انسداد خطوط تصريف مياه الأمطار وخروج أجزاء كبيرة من شبكات الصرف الصحي عن الخدمة بفعل الدمار الواسع الذي خلّفه العدوان الإسرائيلي على القطاع.

بلدية غزة: 93% من الخيام متهالكة وتفتقر للحماية

وقال الناطق باسم البلدية حسني مهنا، الثلاثاء، إن شبكات الصرف الصحي غير قادرة على استيعاب أي كميات إضافية من المياه، ما يهدد بتدفق المياه الملوثة إلى الشوارع والمنازل والمخيمات المكتظة بالنازحين، خاصة في المناطق المنخفضة مثل شارع النفق وحي الشيخ رضوان.

وأكد مهنا أن عشرات الآلاف من النازحين يعيشون داخل خيام مهترئة يزيد عمرها عن عامين، مشيراً إلى أن 93% من الخيام في قطاع غزة متهالكة ولم تعد صالحة للإيواء أو الحماية، ما يجعل السكان عرضة لخطر الغرق والأمراض والانهيارات الأرضية.

وأوضح أن نسبة الدمار في البنية التحتية بلغت 85%، حيث دُمّر أكثر من 15 ألف متر طولي من شبكات تصريف مياه الأمطار و180 ألف متر طولي من شبكات الصرف الصحي، إضافة إلى تدمير 1600 مصرف وأربع برك رئيسية لتجميع مياه الأمطار.

وأشار إلى أن البلدية باشرت أعمال صيانة طارئة وتنظيف 2800 مصرف من أصل 4400، لكنها لم تستلم أي معدات أو أدوات منذ وقف إطلاق النار، وتعمل في ظروف معقدة بسبب منع إدخال المواد المصنفة "مزدوجة الاستخدام".

وفيما يتعلق بالنفايات، أوضح مهنا أن كمية النفايات المتراكمة بلغت 260 ألف طن، واصفاً الوضع بأنه "قنبلة موقوتة" تهدد الصحة العامة والبيئة، خاصة مع الازدحام السكاني الكبير في مناطق النزوح.

وجددت البلدية مطالبتها للأمم المتحدة والدول المانحة بالضغط لفتح المعابر وإدخال مستلزمات الإيواء الشتوي والمواد اللازمة لإعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي، إضافة إلى توفير الكرفانات السكنية الآمنة بديلاً عن الخيام.