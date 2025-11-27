الرياض - كتبت رنا صلاح - قال الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ناصر كامل أن المنظمة ليست معنية بالوساطة السياسية، مؤكدا أن هذه المهمة تقع على عاتق الدول المعنية والولايات المتحدة، ومع اعتماد القرار الأممي الأخير بات للأمم المتحدة دور إضافي في هذا الإطار. لكنه يوضح أن عدم المشاركة في التفاوض المباشر لا يلغي الدور المهم للاتحاد في مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار.

الاتحاد من أجل المتوسط: مستعدون لدعم إعادة إعمار غزة

ويشير كامل إلى أن الاتحاد يمتلك خبرة مهمة في مجالات التعافي المبكر وإعادة الإعمار، رغم محدودية إمكاناته، وهو ما يجعله قادرًا على المساهمة في حشد التمويل للمشاريع التنموية.



واستشهد ناصر بتجربة جمع أكثر من مليار دولار لدعم مشاريع التحول نحو اقتصاد أزرق مستدام في المنطقة الأورومتوسطية، بما في ذلك مشروع قادته المملكة الأردنية الهاشمية في هذا الإطار.



وأكد أن غزة ستكون بحاجة إلى خطط واضحة وآليات حشد فعّالة، نظرًا لحجم الضرر الذي أصاب مجتمعًا كاملًا، وجيلًا مهددًا بفقدان فرصة التعليم. ويشمل ذلك دعم البنية التحتية الرقمية، وحشد الاستثمارات في مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة، إضافة إلى برامج إعادة التأهيل الاجتماعي والاقتصادي.



وشدد الأمين العام على استعداد الاتحاد من أجل المتوسط للمشاركة في أي مبادرة تهدف إلى إعادة إعمار غزة، وإعادة تأهيل المواطن الفلسطيني كي يتجاوز الأهوال التي عاشها طوال عامين من الاعتداءات الوحشية، مؤكدًا أن المنظمة مستعدة لتقديم خبرتها وشبكتها من الشركاء في خدمة هذه الأهداف.