الرياض - كتبت رنا صلاح - لقي 44 شخصا مصرعهم وفقد 279 بسبب حريق هائل اندلع في مجمع سكني بمنطقة تاي بو في هونغ كونغ بالصين.

مصرع 44 شخصا وفقدان المئات بحريق في هونغ كونغ

وأعلنت شرطة هونغ كونغ اليوم الخميس، اعتقال ثلاثة رجال على خلفية الحريق الذي يعد أسوأ كارثة حريق تشهدها المدينة منذ سنوات، وفقا لما أوردته تقارير إعلامية محلية.

وبحسب وكالة الأنباء الصينية شينخوا، أفاد مكتب رئيس رئيس الحكومة المحلية جون لي بأن 29 مصابا لا يزالون في المستشفيات، مؤكدا أن السيطرة على الحريق بدأت مع منتصف الليل تقريبا.

وبحسب السلطات، اندلعت النيران أولا في السقالات الخارجية لبرج سكني مكون من 32 طابقا، قبل أن تمتد بسرعة إلى داخل المبنى ومبان مجاورة، مرجحة أن الرياح ومواد البناء الخارجية ساهمت في انتشار الحريق بشكل غير اعتيادي.

ويضم المجمع 8 مبان وقرابة 2000 شقة يسكنها نحو 4800 شخص، ويعتقد أن معظم العالقين كانوا من كبار السن، كما تم إجلاء نحو 900 شخص إلى مراكز مؤقتة.

يذكر ان هذا الحادث يعد الأكثر دموية منذ حريق عام 1996 الذي أودى بحياة 41 شخصا في كولون.