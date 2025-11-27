الرياض - كتبت رنا صلاح - شن الطيران الحربي الإسرائيلي، الخميس، سلسلة غارات جوية على جنوبي لبنان، في الذكرى السنوية الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار.

الاحتلال الإسرائيلي يقصف لبنان في الذكرى الأولى لوقف إطلاق النار

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن طيران إسرائيلي شن سلسلة غارات على بلدتي المحمودية والجرمق (في إقليم التفاح) بمنطقة جزين (جنوب).



ولم تتوفر على الفور معلومات بشأن خسائر بشرية أو مادية.



وبوتيرة يومية تنتهك إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار الساري مع “حزب الله” منذ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، والذي كان يفترض أن ينهي عدوانها على البلد العربي.



وخرقت إسرائيل الاتفاق ما لا يقل عن 10 آلاف مرة، بحسب قوة الأمم المتحدة بجنوب لبنان (اليونيفيل) قبل أيام، ما أدى إلى استشهاد 331 شخصا وإصابة 945 آخرين، وفقا لوزارة الصحة اللبنانية.



وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بدأت إسرائيل شن عدوان على لبنان، تحول في سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب شاملة، وخلّف أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح.



كما تتحدى إسرائيل الاتفاق بمواصلة احتلالها 5 تلال لبنانية في الجنوب استولت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.