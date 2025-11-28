 كالاس: وقف إطلاق النار في غزة ما يزال هشاً

الرياض - كتبت رنا صلاح - قالت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، كايا كالاس، إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة مستمر للآن ولكنه ما زال "هشا".

ودعت خلال المؤتمر الختامي للمنتدى الإقليمي للاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في برشلونة، لوقف هجمات المستوطنين بالضفة الغربية المحتلة ومحاسبة المسؤولين عنها، لتحقيق السلام.

وفي سياق آخر قالت كالاس إن الاعتماد العام على التكنولوجيا الرقمية في منطقة الشرق الاوسط وشمال إقريقيا سيزيد من الناتج المحلي الإجمالي للشخص الواحد من 5-50% في السنوات الخمسين المقبلة.

وقالت إن الاتحاد من أجل المتوسط منظمة فريده تجمع 43 دولة تمثل اكثر من 700 مليون مواطن.

وأضافت أن الميثاق الجديد للمتوسط الذي اطلق اليوم بشكل رسمي هو مساهمة مهمة في العمل، حيث أن الميثاق يعزز الاقتصاد البحري والبنى التحتية ودمج سلاسلة التوريد.

استضاف الاتحاد من أجل المتوسط، الجمعة، المنتدى الإقليمي العاشر في برشلونة تحت شعار "معا من أجل شراكة أورومتوسطية أقوى"، بعد 30 عاما على إطلاق عملية برشلونة، التي أرست أسس الحوار والتعاون الأورومتوسطي.

وترأس الاجتماع الوزاري كل من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين أيمن الصفدي، والممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيسة المفوضية الأوروبية كايا كالاس والمفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتسه. واستضافه وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون في إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، بحضور الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ناصر كامل.

ويحتفي المنتدى بثلاثة عقود من الالتزام الجماعي بالسلام والاستقرار والازدهار في منطقة المتوسط، مع إعادة تأكيد الرؤية المشتركة لشراكة أقوى وأكثر مرونة في مواجهة التحديات الملحة الراهنة، بما في ذلك عدم المساواة والبطالة وارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الفرص وتزايد آثار تغير المناخ والإجهاد المائي.