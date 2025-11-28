الرياض - كتبت رنا صلاح - أدانت جامعة الدول العربية بشدة العدوان الإسرائيلي السافر على بلدة بيت جن في ريف دمشق الذي وقع فجر اليوم، وأسفر عن ارتقاء وإصابة العديد من الضحايا والمدنيين الأبرياء.

الجامعة العربية تدين الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على سوريا

ونددت جامعة الدول العربية في بيان، بالانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على سوريا، وما تقوم به إسرائيل من توغلات داخل المنطقة العازلة والمناطق المجاورة، في انتهاك سافر للقانون الدولي واتفاق فض الاشتباك لعام 1974م.

ودعت الجامعة العربية، المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمن والقوى العاملة من أجل السلام في الشرق الأوسط، للقيام بمسؤولياتهم للجم هذا التصعيد والانفلات الإسرائيلي، إزاء سوريا وفي المنطقة بأسرها، والتوقف عن سياسات زرع الفتن وتأجيج الصراعات، وحمل إسرائيل على وقف هذه الاعتداءات والانسحاب الفوري من الأراضي السورية التي احتلتها بعد 8 كانون الأول 2024.