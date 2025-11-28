الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت السلطات السيريلانكية، اليوم الجمعة، عن مصرع 61 شخصا وفقدان 25 آخرين من جراء الفيضانات والإنهيارات الأرضية التي ضربت البلاد نتيجة إعصار (ديتواه).

مصرع 61 شخصا وفقدان آخرين من جراء إعصار ضرب سريلانكا

وقال مركز إدارة الكوارث الوطني إن نحو 20 ألف جندي إضافة إلى مروحيات وزوارق تابعة للبحرية ومركبات نقل مدرّعة أرسلت لإجلاء سكان القرى العالقين في المناطق النائية من الجزيرة، وفق ما نقلت وسائل إعلام سيريلانكية.

وأوضح المركز أن 26 من أصل 61 ضحية دُفنوا أحياء جرّاء انهيارات أرضية في مقاطعة بادولا وسط البلاد، فيما لا يزال 25 شخصا في عداد المفقودين حتى الجمعة، و14 آخرون يتلقّون العلاج في المستشفيات.