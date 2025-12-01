الرياض - كتبت رنا صلاح - قال المجلس الوطني الانتخابي في هندوراس الاثنين إن نصري عصفورة مرشح الحزب الوطني المحافظ، يتصدر الانتخابات الرئاسية بعد فرز 34% من الأصوات.

نصري عصفورة يتصدر انتخابات الرئاسة في هندوراس

يبلغ عصفورة من العمر 67 عاما وهو رئيس بلدية تيجوسيجالبا السابق والمرشح المدعوم من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ويقضي آخر رئيس ينتمي للحزب الوطني المحافظ وهو خوان أورلاندو هيرنانديز عقوبة السجن في الولايات المتحدة بتهمة الاتجار بالمخدرات.

وأي مرشح يفوز بأغلبية بسيطة سيحكم هندوراس خلال الفترة بين عامي 2026 و2030.

ويتنافس في الانتخابات خمسة مرشحين.