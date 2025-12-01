الرياض - كتبت رنا صلاح - ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت جزيرة سومطرة غرب إندونيسيا مجددًا اليوم الاثنين، لتصل إلى 502 قتيل، مع بقاء أكثر من 500 شخص فى عداد المفقودين، وفقًا لما أعلنته وكالة إدارة الكوارث الإندونيسية فى بيان.

ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات إندونيسيا إلى 502

وبحسب وكالة أنباء أنتارا الإندونيسية، أعلن الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو عند وصوله إلى شمال سومطرة أن أولوية الحكومة الآن هي إرسال المساعدات اللازمة على الفور.

وأضاف إن هناك عدة قرى معزولة سنتمكن من الوصول إليها، معلنًا عن نشر طائرات ومروحيات لتسهيل عمليات الإنقاذ.

وأشار إلى أن الوزارات والهيئات المعنية تعمل على تسريع استعادة الكهرباء، وإعادة فتح الطرق البرية، وتوزيع الخدمات اللوجستية جوا وبحرا.

يذكر ان هذه هي أعلى محصلة قتلى نتيجة كارثة طبيعية في إندونيسيا منذ الزلزال والتسونامي اللذين أوديا بحياة أكثر من ألفي شخص في سولاوسي عام 2018.