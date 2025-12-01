الرياض - كتبت رنا صلاح - أقدم مستوطنون إسرائيليون اليوم الاثنين على إتلاف نحو 850 شجرة عنب وزيتون في منطقة خلة الحمص جنوب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

مستوطنون يتلفون 850 شجرة في الضفة المحتلة

وأفادت منظمة البيدر الحقوقية، في بيان، بأن مجموعات مستوطنين من مستوطنة سوسيا قامت بتجريف وتخريب مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في منطقة خلة الحمص، شمل ذلك إلحاق أضرار كبيرة بأشجار الزيتون والعنب.



وذكرت المنظمة أن "المستوطنين أتلفوا نحو 500 شجرة عنب و350 شجرة زيتون، تعود ملكيتها لعائلة عبيد المصري، كما قاموا بتخريب الغرف الزراعية في المكان وتقطيع السياج المحيط بما يزيد على 10 دونمات (الدونم يساوي 1000 متر مربع) من الأراضي".