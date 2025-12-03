الرياض - كتبت رنا صلاح - نفى مصدر مصري مسؤول ما أعلنته وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية "كوغات"، الأربعاء، عن فتح معبر رفح خلال الأيام المقبلة، للسماح حصرا بخروج سكان غزة إلى مصر، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

مصر تنفي التنسيق مع إسرائيل لفتح معبر رفح

وأوضح المصدر المصري، إنه إذا تم التوافق على فتح المعبر، فسيكون العبور منه في الاتجاهين للدخول والخروج من القطاع، طبقا لما ورد بخطه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت الوحدة في بيان إنه "وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار وتوجيه من المستوى السياسي، سيفتح معبر رفح في الأيام المقبلة بشكل حصري لخروج سكان قطاع غزة إلى مصر"، مشيرة الى أن ذلك سيتم بالتنسيق مع القاهرة وبعثة الاتحاد الأوروبي التي تساهم في الإشراف على المعبر.