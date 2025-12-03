الرياض - كتبت رنا صلاح - عثرت السلطات السورية، الأربعاء، على مقبرة جماعية في قرية تركان، بريف حلب الشرقي (شمال)، تضم رفاتا يُعتقد أنها لضحايا جرى إعدامهم على يد قوات النظام المخلوع.

سوريا .. العثور على مقبرة جماعية في حلب

وقالت قناة الإخبارية السورية (رسمية): “تم اكتشاف مقبرة جماعية بقرية تركان، بريف حلب الشرقي، تضم رفاتا مجهولة الهوية، يُرجّح أنها لضحايا قُتلوا تحت التعذيب أو بالإعدام الميداني على يد قوات النظام البائد”.

وأوضحت القناة، أن العملية جرت وسط انتشار أمني مكثف.

وأشارت إلى أن التحقيقات جارية لكشفت هوية هؤلاء.

ويأتي اكتشاف المقبرة، بعد نحو عام على إعلان الثوار السوريين دخول العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000- 2024)، الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ (1970- 2000).

ويقول السوريون إن زوال نظام الأسد يمثل نهاية حقبة رعب عاشوها على مدى عقود، إذ شكلت سجونه كوابيس لهم جراء عمليات التعذيب الممنهج والتنكيل والإخفاء القسري.

ومرارا، أكدت الإدارة السورية الجديدة، على لسان عدد من مسؤوليها أن محاسبة المجرمين زمن النظام السابق وتقديمهم للعدالة “ستبقى أولوية”.

وفي هذا الصدد، تعهد الرئيس أحمد الشرع، في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال سبتمبر/ أيلول الماضي، بـ”تقديم كل من تلطخت يداه بدماء الأبرياء إلى العدالة”.