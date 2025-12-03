الرياض - كتبت رنا صلاح - قاطعت أحزاب الإئتلاف الحاكم في إسرائيل، اليوم الأربعاء، جلسة تصويت في الكنيست بشأن اعتماد خطة السلام في غزة المدعومة من الولايات المتحدة.

أحزاب الائتلاف الحاكم في إسرائيل تقاطع التصويت على خطة السلام في غزة

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن جميع أعضاء الإئتلاف الحاكم تقريبا قاطعوا التصويت، كما كان متوقعا. ويعارض شركاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الإئتلاف اليميني الخطة.

ومن الناحية العملية، لا يحمل اقتراح التصويت المقدم من زعيم المعارضة يائير لبيد أي أهمية، لكنه يسبب إحراجا لنتنياهو.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد وافق على الخطة لإنهاء الحرب في غزة، ويجرى بالفعل تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق.

وصرح لبيد أمام الكنيست بأنه “مندهش ومحبط” لعدم حضور نتنياهو الجلسة.

ونقلت صحيفة “هآرتس” عن عضو الكنيست العربي المعارض منصور عباس قوله: “ماذا سيقول نتنياهو للرئيس (الأمريكي دونالد ترامب) عندما يلتقيه بعد أسبوعين؟”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قدم خطة السلام في سبتمبر / أيلول الماضي، وبحسب آخر المعلومات الصادرة من مكتبه، فإنه وجه دعوة لنتنياهو لزيارة البيت الأبيض في المستقبل القريب.

ويبدي بعض أعضاء الائتلاف الحاكم استياءهم من عبارة وردت في الخطة الأمريكية تشير إلى الشروط المسبقة “لتمهيد طريق موثوق لتقرير المصير الفلسطيني وإقامة دولة”.

ويرفض نتنياهو وحكومته إقامة دولة فلسطينية بدعوى أنها ستشكل تهديدا لوجود إسرائيل.