قال مسؤولون اتحاديون اليوم الأربعاء إن مسؤولي الهجرة الأمريكيين بدأوا عملية في نيو أورليانز لاعتقال المهاجرين غير الشرعيين، ما يجعلها أحدث مدينة تستهدفها حملة الرئيس دونالد ترامب على الهجرة.

ترامب يشن حملة على المهاجرين في نيو أورليانز

وقالت وزارة الأمن الداخلي إن العملية ستستهدف المجرمين الجنائيين الذين أُطلق سراحهم من الحجز المحلي بسبب سياسات المدينة التي تحد من التعاون مع سلطات إنفاذ قوانين الهجرة الاتحادية.

وأمر الجمهوري ترامب بمثل هذه العمليات في المدن التي يقودها الديمقراطيون في أنحاء الولايات المتحدة، ومنها لوس انجليس وشيكاجو وواشنطن العاصمة، في محاولة لرفع عمليات الترحيل إلى مستويات قياسية.

ولم يرد مكتب رئيس بلدية نيو أورليانز لاتويا كانتريل وشرطة المدينة بعد على طلب التعليق.

ودعم حاكم ولاية لويزيانا جيف لاندري، وهو جمهوري، الجهود الاتحادية لإنفاذ قوانين الهجرة. ولم يرد مكتب لاندري بعد على طلب التعليق.

ويرفض السكان والمسؤولون المحليون في المدن المستهدفة الحملة على المهاجرين، قائلين إن عملاء حرس الحدود ووكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك اعتقلوا العديد من الأشخاص الذين ليس لديهم سجل جنائي واستخدموا أساليب قاسية عرّضت السكان للخطر.