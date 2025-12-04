الرياض - كتبت رنا صلاح - صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده تريد إنهاء ما وصفه بـ"الحرب التي شنها الغرب ضدها بأيدي أوكرانيا"، مؤكداً أن العملية العسكرية الخاصة ليست بداية الحرب بل محاولة لإنهائها.

بوتين: روسيا تسعى لإنهاء حرب الغرب بأوكرانيا

وفي مقابلة مع إنديا توداي، قال بوتين إنه مقتنع بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى إلى إنهاء سريع للصراع، مشيراً إلى أن المصالح السياسية والاقتصادية تلعب دوراً في جهود واشنطن لتسوية الأزمة.

وأضاف أن روسيا حاولت حل الوضع سلمياً منذ ثماني سنوات، لكنه اتهم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بخدمة مجموعات قومية متطرفة على حساب الشعب الأوكراني، مؤكداً أن المفاوضات هي السبيل الأفضل لحل المشكلات.

وشدد بوتين على أن انضمام شبه جزيرة القرم لروسيا جاء لحماية من رفضوا الانقلاب في كييف، وأن موسكو ستظل تدافع عن مصالحها، مشيراً إلى ضرورة إيجاد صيغة تضمن أمن أوكرانيا دون تهديد أمن روسيا.