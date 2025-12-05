الرياض - كتبت رنا صلاح - رغم اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، أطلقت مروحيات الاحتلال نيرانا كثيفة في المناطق الشرقية داخل الخط الأصفر في خان يونس.

الاحتلال يشن غارات كثيفة على غزة

كما قصفت القوات الإسرائيلية بالمدفعية، وأطلقت النيران في المناطق الشمالية الشرقية من مدينة خان يونس.

وتواصل قوات الاحتلال هجماتها على مناطق الخط الأصفر شرق قطاع غزة عبر قصف ونسف متكرر للمنازل والبنية التحتية واستهداف مباشر للمدنيين.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات تستهدف المناطق الشرقية لمدينة غزة.

من ناحية ثانية، ذكر موقع "أكسيوس"، نقلاً عن مسؤولين أميركيين ومصدر غربي، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتزم الإعلان قبل عيد الميلاد عن انتقال عملية السلام في غزة إلى مرحلتها الثانية.

وأضاف الموقع أن ترامب يعتزم أيضا الكشف عن هيكل الحكم الجديد في القطاع.