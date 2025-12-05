الرياض - كتبت رنا صلاح - أشارت وكالة الأنباء السورية "سانا" إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، توغلت الجمعة، في قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة، دون ورود معلومات حتى اللحظة عن قيامها بنصب حاجز في المنطقة.

قوات الاحتلال تتوغل في ريف القنيطرة

وقالت الوكالة إن قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من ستّ آليات، بينها ثلاث سيارات من نوع هامر، وسيارتان من نوع هايلوكس بيضاء، إضافة إلى فان أسود اللون، توغلت باتجاه قرية صيدا الحانوت.



وأضافت أن دورية لقوات الاحتلال مؤلفة من ثلاث سيارات عسكرية كانت قد توغلت الخميس باتجاه مدخل قرية الصمدانية الغربية، إضافة إلى توغل دورية أخرى مكوّنة من ثلاث سيارات عسكرية في طريق سد المنطرة، كما استهدفت قوات الاحتلال تل أحمر شرقي بريف القنيطرة الجنوبي بعدد من قذائف المدفعية.



عذا وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها.