الرياض - كتبت رنا صلاح - اعتبر الرئيس السوري، أحمد الشرع، أن سعي إسرائيل لإقامة منطقة عازلة في جنوب سوريا من شأنه أن يدخل بلاده في "مكان خطر"، فيما تواصل إسرائيل تنفيذ عمليات عسكرية في المنطقة أسفر آخرها عن مقتل 13 شخصا.

الشرع يحذر من خطط إسرائيل لإقامة منطقة عازلة

وقال الشرع خلال مشاركته في حوار خلال منتدى الدوحة "سوريا أصرت على احترام اتفاق الـ1974 وهو اتفاق صمد أكثر من 50 سنة، هو اتفاق بشكل أو بآخر كان اتفاقا ناجحا، فالعبث في هذا الاتفاق... وهو يحصل على إجماع دولي وإجماع مجلس الأمن، والبحث عن اتفاقات أخرى كمنطقة عازلة... أعتقد أن هذا ربما يدخلنا في مكان خطر".