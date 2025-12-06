الرياض - كتبت رنا صلاح - أثارت تسجيلات مصوّرة مسرّبة، نُشرت خلال الساعات الماضية، جدلاً واسعًا بعدما ظهرت لقطات تجمع الرئيس السوري السابق بشار الأسد بمستشارته السابقة لونا الشبل، تكشف أحاديث خاصة تتضمن سخرية وانتقادات حادة لجهات وشخصيات داخل الساحة السورية.

تسريبات مثيرة للجدل لبشار الأسد ولونا الشبل .. فيديو

وبحسب وسائل إعلام، فإن أمجد عيسى، معاون لونا الشبل، كان حاضرًا داخل السيارة أثناء تسجيل المقاطع.

وأظهرت المقاطع المسربة حديثًا حادًا للأسد، من بينها شتائم موجهة للغوطة، حيث قال: "يلعن أبو الغوطة"، كما خاطب فريقه من أبناء المنطقة قائلاً: "سندخل سقبا وكأني لا أعلم أنها تحررت".

وفي حديث آخر عن الوضع في سورية، نُقل عنه قوله: "لا أشعر بالخجل فقط بل بالقرف".

كما ظهر الأسد ولونا الشبل وهما يسخران من جنود سوريين ظهروا سابقًا وهم يقبّلون يد الأسد، إضافة إلى سخرية من الشعب السوري بعبارة: "ينفقون على المساجد وما معهم يأكلوا".

وتضمنت التسجيلات أيضًا انتقادًا لحزب الله، إذ تحدثت الشبل عن "تباهي الحزب بقدراته"، قبل أن تضيف: "والآن لم نسمع له صوتًا".

وسخرت لونا الشبل من اللواء سهيل الحسن بقولها: "مو فاضي، حاطط رجله على جبل قاسيون وعم يتصور ومعه مرافقين روس"، فيما وصفه الأسد بأنه "صاحب النظريات الغريبة".

كما وجّه الطرفان سخرية لاذعة تجاه الشرطة السورية ووزير الداخلية، حيث قالت الشبل: "شو مبسوط وزير الداخلية بالشرطة تبعه، وكل شوية ينزلوله خبر على الفيس".

وأظهرت المقاطع أن الأسد سخر حتى من اسم عائلته، قائلاً: "يجب تغييره باسم حيوان آخر"، في مشهد يعكس جانبًا من طبيعة النقاشات الخاصة داخل الدائرة المقربة منه، وفق ما نقلته قناة العربية.