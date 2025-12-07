الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن رئيس حركة حماس في غزة، خليل الحية، السبت، أن الحركة مستعدة لتسليم سلاحها إلى الدولة التي ستدير القطاع مستقبلاً، مشددًا على أن ذلك مرتبط بانتهاء الاحتلال الإسرائيلي.

خليل الحية: حماس مستعدة لتسليم سلاحها بعد انتهاء الاحتلال

وقال الحية في بيان لوسائل الإعلام: "سلاحنا مرتبط بوجود الاحتلال والعدوان، وإذا انتهى الاحتلال فسيؤول هذا السلاح إلى الدولة"، موضحًا أن المقصود بالدولة هو دولة فلسطينية مستقبلية ذات سيادة.



وأضاف أن ملف السلاح لا يزال موضع نقاش مع الفصائل والوسطاء، وأن الاتفاق في بدايته، مشيرًا إلى قبول الحركة بوجود قوات أممية تعمل كقوات فصل ومراقبة للحدود ومتابعة لوقف إطلاق النار في غزة.