الرياض - كتبت رنا صلاح - كشفت شعبة إعادة التأهيل التابعة لوزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن 82,400 جريح إسرائيلي يتلقون العلاج في الشعبة، منهم 31,000 يعانون من مشاكل نفسية واضطراب ما بعد الصدمة.

22 ألف مصاب إسرائيلي أُضيفوا لدائرة التأهيل منذ 7 أكتوبر

وأفادت التقارير الإسرائيلية بأن حوالي 22 ألف جريح قد أُضيفوا إلى رعاية شعبة إعادة التأهيل بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، ويعاني 58% منهم من إصابات نفسية.

وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أنه بحلول عام 2028، ستتولى الشعبة رعاية 100 ألف جريح، 50% منهم يعانون من مشاكل نفسية.

وارتفعت ميزانية شعبة التأهيل بنسبة 53% لتصل إلى 8.3 مليار شيكل