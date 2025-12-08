أالرياض - كتبت رنا صلاح - فادت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية اليوم الاثنين، باستشهاد الشاب براء بلال عيسى قبلان (21 عاما)، متأثرا بجروح أصيب بها، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية، وتم احتجاز جثمانه.

استشهاد فلسطيني متأثرا بجروحه شرق قلقيلية

وكانت قوات الاحتلال المتمركزة عند المدخل الرئيسي (الشمالي) لبلدة عزون شرق قلقيلية، قد أطلقت الرصاص الحي صوب مركبة كانت تسير بمحاذاة شارع قلقيلية– نابلس، ما أدى لاستشهاد الشاب مؤمن نضال أبو رياش (19 عاما) من سكان مدينة قلقيلية، وإصابة الشاب براء بلال عيسى قبلان بجروح خطيرة واعتقاله، ثم أعلن عن استشهاده.