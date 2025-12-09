الرياض - كتبت رنا صلاح - أكدت متحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، الثلاثاء، أن بنيامين نتنياهو سيلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الولايات المتحدة في 29 كانون الأول الجاري.

نتنياهو يلتقي ترامب في الولايات المتحدة نهاية كانون الأول

ويأتي الإعلان عن اللقاء الخامس بين ترامب ونتنياهو منذ بداية العام الجاري، بعد أن قال رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه يتوقع الانتقال "قريبا جدا" إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته الولايات المتحدة.

وقالت المتحدثة شوش بدرسيان "سيعقد الاجتماع بين الرئيس ترامب ورئيس الوزراء نتنياهو الانين، 29 كانون الأول"، دون مزيد من التفاصيل حول مكان أو مدة الزيارة.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية أن من المتوقع أن يلتقي نتنياهو وترامب مرتين خلال الزيارة التي تستغرق ثمانية أيام.

وقالت القناة إن نتنياهو سيزور ترامب في منتجع مارالاغو بولاية فلوريدا.

وقال نتنياهو الأحد إنه سيناقش مع ترامب "فرص السلام" في الشرق الأوسط.

وصرّح نتنياهو خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماعه مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس في القدس "نتوقع قريبا جدا الانتقال إلى المرحلة الثانية، وهي أكثر صعوبة" من الهدنة السارية منذ العاشر من تشرين الأول/أكتوبر في قطاع غزة.

وشهدت المرحلة الأولى إطلاق سراح 47 محتجزا من أصل 48، بينهم 20 أحياء.

وتنصّ المرحلة الثانية على انسحاب إسرائيل من مواقعها الحالية في غزة وتولّي سلطة انتقالية الحكم في القطاع مع انتشار قوة استقرار دولية.

وينبغي وفق الخطة أن تبدأ المرحلة التالية بعد إعادة جميع الرهائن الأحياء ورفات المتوفين منهم.

وقال نتنياهو "لدينا مرحلة ثانية، لا تقل صعوبة، وتتضمن نزع سلاح حماس وإخلاء غزة من السلاح".