الرياض - كتبت رنا صلاح - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء الاثنين، وحتّى صباح الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة، طالت 40 فلسطينيا على الأقل من الضّفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة.

الاحتلال يعتقل أكثر من 40 فلسطينيا في الضفة الغربية

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني، أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظات الخليل، ونابلس، وبيت لحم، فيما توزعت بقيتها على محافظات رام الله، وجنين، سلفيت، وقلقيلية، إلى جانب ذلك نفذت قوات الاحتلال عمليات تحقيق ميداني في عدة بلدات، واحتجزت عشرات الشبان.



ولفت إلى أن عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني يرافقها عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب إطلاق النار بشكل مباشر بهدف القتل، واستخدام المعتقلين رهائنا، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين.



ومن الجدير ذكره أنّ سلطات الاحتلال ماضية في تنفيذ عمليات الاعتقال، التي تشكل أبرز السياسات الثابتة والممنهجة التي تنفذها يوميًا بحقّ الفلسطينيين، شملت فئات المجتمع الفلسطيني كافة، حيث بلغت عدد حالات الاعتقال في الضّفة بعد حرب الإبادة نحو (21 ألف) حالة اعتقال.